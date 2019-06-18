Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı Survivor'da daha önce görülmemiş büyük ödül
Survivor Türkiye-Yunanistan'da finale doğru yaklaşılırken büyüyen ödüllere bir yenisi daha eklendi. Acun Ilıcalı, bu sefer nakit bir ödül vereceklerini duyurdu.
Tv8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında ipler geriliyor ve sonlara doğru yaklaşılırken ödül oyunlarının değeri daha da artıyor. Survivor'ın bugün yayınlanacak 98. bölümünde ise Acun Ilıcalı, artık ödül olarak verilecek arabalarının kalmadığını, nakit para ödülü vereceklerini duyurdu.
Medya patronu Acun Ilıcalı, yarışmacılara bu akşam oynanacak ödül oyununda 10 bin euro vereceklerini duyurdu. Bu miktar Türk Lirasına çevrildiğinde ise yaklaşık 65 bin TL ediyor. Öte yandan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takımda eleme adayları da belli oldu.
Bu akşam 3 kişiden biri veda edecek: Kyriakos, Nikos ve Afroditi'nin adının çıkması ile beyaz takımda üç isim birden eleme potasına girdi. Bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek.
Kolombiya gezisini kim kazandı: Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 97. son bölümünde siyah ve beyaz takımlar, iki günlük Kolombiya gezisi için parkurda mücadele etti. Oyun sonunda siyah takım 10-6’lık skorla kazanmayı başardı. Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya’da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.