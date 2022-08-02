Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu! İpler iyice gerildi, bakın nedeni neymiş...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Şimdilerde ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Programın sahibi ve sunucusu Acun Ilıcalı ile yarışmacılardan Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu.