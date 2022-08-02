Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu! İpler iyice gerildi, bakın nedeni neymiş...
Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, tepkileri beraberinde toplamıştı. Yarışmacılardan Batuhan Karacakaya ve annesi sonuca tepki göstermişti. Şimdilerde ortaya flaş bir iddia atıldı. Medya patronu olarak anılan, programın sahibi ve sunucusu Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile mahkemelik oldu. İşte sebebi ve haberin detayları...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Şimdilerde ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Programın sahibi ve sunucusu Acun Ilıcalı ile yarışmacılardan Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu.
Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya'dan geldi.
Survivor 2022 All Star bu sene de en çok konuşulan yarışmalardan biri oldu. Fenomen yarışmada bu sezon kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.
Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı program bitse de tartışmaları halen devam ediyor. Özellikle final akşam Batuhan Karacakaya’nın annesi ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan polemik yarışmaya damga vurmuştu.