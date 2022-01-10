Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldı İlk maçta tribünde yüzündeki değişim dikkat çekti

İNGİLTERE Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi 52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının FA Cup'ta Everton'ı konuk ettiği karşılaşmayı stadyumda kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açil ile birlikte izledi. Ilıcalı'nın yüzündeki büyük değişim ise sosyal medyaya damga vurdu.