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Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

2021 yılında İnstagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Hande Erçel'e fark atarak zirveye yerleşen isim şaşırttı.

Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı. 

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 10,9 milyon

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Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

9. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 11,7 milyon

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Acun Ilıcalı Hande Erçel Hadise'yi ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

8. Neslihan Atagül
Takipi sayısı: 11,8 milyon

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