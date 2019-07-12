Acun Ilıcalı: Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil'i transfer edemez

"Geldiği günden beri, dünyada hiçbir derdi ve tasası olmayan bir adamın, bu kadar borçlu bir kulübe başkan olup, bu kadar sorumluluğa girdiğini gördüm. Her saniyesini Fenerbahçe için harcayan bir adam. Bunu görünce kayıtsız kalamazsın. Kendisini adamış bir başkan var, ben de koyu Fenerbahçeliyim.