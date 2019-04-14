Acun Ilıcalı fena yakalandı 20 yaşındaki Itır Esen'le olay görüntüler
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün önce aralarında aşk dedikoduları çıkan Itır Esen'le birlikte görüntülendi ardından eski eşi Zeynep Yılmaz'la düğünlerini yaptıkları Çırağan Sarayı'na gitti.
2018 yılının sonlarına doğru Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisini işine ve kızlarına adayan Acun Ilıcalı, son günlerde dur durak bilmiyor. Şu sıralar Survivor programı ile meşgul olan Ilıcalı, geçtiğimiz günü hareketli geçirdi. İlk olarak Itır Esen'le görüntülenen Ilıcalı, ardından eski eşi ile bir düğüne katıldı.
Geçtiğimiz gün kızlarıyla birlikte Miami tatili sırasında 13 yıl evli kaldığı Zeynep Yılmaz'ın da yanında olduğu ortaya çıkan Ilıcalı, birkaç gün sonra sarışın bir güzelle görüntülenmişti. Medya patronunun Miami sokaklarında gezdiği kişinin ise Yalova'da yaşayan 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya olduğu ortaya çıkmıştı.
Son olarak Acun Ilıcalı, önceki akşam eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin ile birlikte ortak bir yakınlarının düğününe katıldı. İlginç olan ise düğünün Çırağan Sarayı'nda olmasıydı. Çünkü Çırağan Sarayı, Ilıcalı ve Yılmaz çiftinin de zamanında düğün yaptığı yerdi.
Ayrıca geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir kafede görüntülenen Ilıcalı, yanına yine Itır Esen'i aldı. İkilinin arasında çıkan aşk iddiaları böylelikle yeniden gündemin ilk sıralarına oturdu. Peki bu yaşında Acun Ilıcalı'nın yanından ayrılmayan ve Survivor yarışmasının YouTube'da sunuculuğunu üstlenen Itır Esen kimdir?