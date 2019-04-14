Acun Ilıcalı fena yakalandı 20 yaşındaki Itır Esen'le olay görüntüler

Son olarak Acun Ilıcalı, önceki akşam eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin ile birlikte ortak bir yakınlarının düğününe katıldı. İlginç olan ise düğünün Çırağan Sarayı'nda olmasıydı. Çünkü Çırağan Sarayı, Ilıcalı ve Yılmaz çiftinin de zamanında düğün yaptığı yerdi.