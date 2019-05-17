Acun Ilıcalı evi satmıştı! Şeyma Subaşı yeni evine taşındı
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra Kuruçeşme'deki evi satılığa çıkarmaya karar vermişti. Taşınmak zorunda kalan Subaşı, yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından Ilıcalı'nın beraber oturdukları evi satmasıyla yeni bir ev arayışlarına başlamıştı. Subaşı 3 ayın ardından aradığı evi buldu. Şeyma Subaşı, bu sabah itibariyle yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı.
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Yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyuran Subaşı, Ulus'ta bulunan evinin manzarasını da takipçileriyle paylaştı. Subaşı, paylaşımına ''yeni evden yeni manzara'' notunu düştü.
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Subaşı, Acun'un evi satma kararına dair çıkan haberler için "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi.
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Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten.
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