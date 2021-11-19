Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu
Mediacat- Ipsos araştırmasına göre 2021 yılının en güvenilir ünlüsü açıklandı.
Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu.
İşte en güvenilir ünlüler...
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20. Şahan Gökbakar yüzde 31.5
Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20. sıradan giriş yaptı.
224
19. Gülse Birsel yüzde 31.8
324
18. Uğur Dündar yüzde 32.3
424