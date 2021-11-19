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Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

Mediacat- Ipsos araştırmasına göre 2021 yılının en güvenilir ünlüsü açıklandı.

Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu.

İşte en güvenilir ünlüler...

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Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

20. Şahan Gökbakar yüzde 31.5
Oyuncu Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20. sıradan giriş yaptı.

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Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

19. Gülse Birsel yüzde 31.8

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Acun Ilıcalı Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı'ya fark attı! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü bakın kim oldu

18. Uğur Dündar yüzde 32.3

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