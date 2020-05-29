Acun Ilıcalı eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga'nın yüzünü bile görmek istemiyor
Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga'nın yüzünü dahi görmek istemediğini söyleyerek olay açıklamalara imza attı.
Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube programındaki açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor 2020 hız kesmeden rekorlar kırarak devam ederken Survivor All Star'ın yapılıp yapılamayacağına finale yakın konuşulmaya başlandı. Cüneyt Özdemir de konuyu buradan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga'ya getirdi.
Seneler önce Survivor'da yarışmasının ardından Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretler ve küfürler nedeniyle davalık olan Taner Tolga Tarlacı sorusuna Ilıcalı, şunları söyledi:
''Şahsım hakkında söylediği o çirkin sözlerden sonra ona herhangi bir yapımımda asla yer vermem, yüzünü dahi görmek istemiyorum, Allah onun da gönlüne göre versin.''
Taner Tolga Tarlacı'nın gelecek sene Survivor'da yarışıp yarışmayacağı hakkındaki soruya ise Acun Ilıcalı şöyle cevap verdi: