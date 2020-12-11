Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u Survivor'a çağırdı cevap bakın ne oldu
Survivor 2021 için Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u davet etti. Fakat Kurt'a kızı Hira'dan izin çıkmadı.
Acun Ilıcalı, Survivor yarışması için hız kesmeden çalışıyor. İlk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u da Survivor'a çağırdı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söyledi. Çift teklife sıcak bakarken kızları Hira resti çekti.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akalın, konu hakkında şunları söyledi:
"Olmasını çok istedik ama Hira engeline takıldık. Bu yüzden de gidemeyecek. Hira 'Ömür boyu seninle konuşmam' dedi.''
''Acun bey beni ilk aradığında çok istediğimi söylemiştim. Bizim Okan'la karakterlerimiz aynı ev hep kazanmayı istiyoruz. Bir de Allah korusun 5 ay falan kalır orada. Şimdi Okan ben gidemeyeceğim için bu yıl seyretmem diyor"