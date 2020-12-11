Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u Survivor'a çağırdı cevap bakın ne oldu

''Acun bey beni ilk aradığında çok istediğimi söylemiştim. Bizim Okan'la karakterlerimiz aynı ev hep kazanmayı istiyoruz. Bir de Allah korusun 5 ay falan kalır orada. Şimdi Okan ben gidemeyeceğim için bu yıl seyretmem diyor"