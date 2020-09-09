Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Aleyna Tilki ve Survivor şampiyonu Cemal Can geliyor
Medya patronu Acun Ilıcalı dijital platform hazırlıklarını sürdürüyor. Platformda yer alacak ünlüler belli olmaya başladı.
Netflix'in uygunsuz içerikler ile gündemde yerini almasının akabinde faaliyete geçen Acun Ilıcalı kurmayı planladığı platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil gerekli kuruluşlara başvuru yaptığı öğrenilmişti. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor.
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Ilıcalı'nın kurmaya hazırlandığı dijital TV platformunun altyapısı için hazırlıkların başladı.
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Kaynaklar, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak Netflix ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını aktardı.
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Platform için yeni yarışmaların yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını söyledi.
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