Acun Ilıcalı bir yıllık kirasını peşin ödemişti! Şeyma Subaşı iflas eşiğinde
Geçtiğimiz günlerde kafesinin 1. yılı kutlamasıyla hüsrana uğrayan Şeyma Subaşı bu seferde maddi olarak sıkıntı çektiği ileri sürüldü.
Şeyma Subaşı, geçen yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti.
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Ancak Subaşı'nın kafesinde işlerin kötüye gittiği iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü.
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Şeyma'nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı'nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bir bilgi vardı.
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Şeyma Subaşı, arkadaşlarının katılımıyla geçtiğimiz gün kafesinin açılışının birinci yılını verdiği partiyle kutladı
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