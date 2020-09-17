Acun Ilıcalı 'baskı altındayım' dedi TV8'i satabilirim dedi villasını da sattı
Acun Ilıcalı, TV8 kanalının talipleri olduğunu ve yeni yatırımlar için satmayı düşünebileceğini söyledi. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattığını da hatırlattı.
Candaş Tolga Işık, Haber Global kanalında yeni bir program olan ''Az Önce Konuştum''u sunmaya başladı. Işık, programının ilk bölümünde Acun Ilıcalı'yı misafir etti ve merak edilen soruları sordu. Ilıcalı, samimiyetle sorulara cevabını verdi.
Ilıcalı'ya Işık ilk olarak, TV8 kanalı üzerine dedikodular olduğunu, kanalın satılık olduğunun konuşulduğunu belirtti. Ilıcalı, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Talibimizin olması çok mutluluk verici bir olay. Satılık mıyız, değiliz. Ama doğru yatırım görürsek, tamamını satalım gidelim değil. TV8 benim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir alan onu da kaybetmek istemiyorum.''
''Eğer karşı grup hayallerimizi gerçekleştirecekse olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım ama güzel de bir şans. Bizim hayallerimiz var ve bunun için daha çok bütçe gerekiyor."
Ilıcalı, "Çok başarlı gidiyoruz. Kanalın yapısı oturmuş, bir de masraflı bir kanal değiliz.Televizyonculuğu yeni öğrendik. Şu anda optimum bir yerdeyiz" dedi.