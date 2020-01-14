Acun Ilıcalı babasıyla anısını anlattı adrenalin tutkusu bakın nereden geliyor!
TV8'de yayımlanan Eser Yenenler Show programına katılan Acun Ilıcalı, aylarca babasından gizlediği okul yalanını öğrenince kendisini balkondan atacağı itirafında bulundu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam Eser Yenenler Show programına konuk oldu. Ilıcalı programda samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Ayrıca Acun Ilıcalı, yıllar önce babasıyla arasında geçen bir diyaloğu da izleyicilerle paylaştı.
Eser Yenenler'in Acun Ilıcalı'ya sorduğu "Ailende gördüğün, yaşadığın bir şey var mı hatırladığın? Görüp de uyguladığın bir şey var mı?" sorusu üzerine babasıyla yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:
"Benim kaderim evimde çizilmiş. Annemle babam arasında en fazla 5 tartışma olmuştur. 5'i de kafamda var. En önemlisi benim adrenalin bağımlılığım küçüklükten geliyor. Anne-babadan gizleyerek yaptığım bir şeyler adrenalin tutkuma bağlı.
Dersteki başarısızlıkları gizlemeye başladım. Onu gizle bunu bir baktım her şeyi gizlemişim. Hatta ilerde okulu bile gizledim. Arkadaşlarım Boğaziçi Üniversitesi'ni , ben ise İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Sürekli Boğaziçi'ne gidiyordum. Çünkü arkadaşlarım hep oradaydı. Babama yakalanmamak için babamdan önce evden çıkıyordum."