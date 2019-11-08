Acun Ilıcalı aylık geliri hakkında bakın ne dedi Bircan Bali ve Ece Erken'in konuğuydu

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Acun Ilıcalı, "Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum" dedi.