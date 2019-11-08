Acun Ilıcalı aylık geliri hakkında bakın ne dedi Bircan Bali ve Ece Erken'in konuğuydu
Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemez Olmaz programında Bircan Bali ve Ece Erken'in konuğu olan Acun Ilıcalı, aylık geliri sorusuna bakın ne cevap verdi.
Bircan Bali ve Ece Erken'in sunumunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, samimi açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ''Aylık geliriniz ne kadar?'' sorusu sorulan Ilıcalı, cevabıyla herkesi şoke etti.
Mesleğe nasıl başladığını anlatan Acun Ilıcalı, "Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum" dedi.
Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine, "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" cevabıyla herkesi şaşırttı.
Botoks yaptırıyor mu?
Anlında hiç kırışıklık bulunmayan Acun Ilıcalı'nın 'botoks' yaptırıp yaptırmadığı da merak konusuydu. Sunucular bunu da sordu, Acun 'botoks yok' dedi. 4 tane kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, çocukları çok sevdiğini söyleyerek bir çocuk daha istediğini şu sözleriyle belirtti: