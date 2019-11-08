Acun Ilıcalı Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının perde arkasını anlattı
Medya patronu Acun Ilıcalı, bir canlı yayında Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılığının nedenini anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, herkes nedenini merak etmişti. 2,5 yıllık ilişkilerini bitiren çiftin ayrılığına dair Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında konuştu.
Acun Ilıcalı, durumu şöyle özetledi: "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili.''
Murat Boz ve aslı Enver'in ikinci defa barışıp ayrılmalarını değerlendiren Acun Ilıcalı, ''zorladılar, denediler'' yorumunda bulundu.
Ilıcalı, sözlerine şu açıklama ile devam etti: ''Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin."