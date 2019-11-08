Acun Ilıcalı Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının perde arkasını anlattı

Acun Ilıcalı, durumu şöyle özetledi: "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmış olduğum vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili.''