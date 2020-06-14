Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da Elif'in sağlık durumu bakın nasıl
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'ndaki sakatlıklar herkesi korkuttu. Elif'in sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da finale yaklaşırken talihsiz olaylar yaşandı. Çeyrek final mücadelesi verilen Survivor'ın son bölümünde nefesler tutuldu. Survivor'ın son bölümüne ise sakatlıklar damga vurdu.
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Elif, Barış Murat Yağcı ile yarışmak için parkurda hızına hız katarken havuza girdiği anda kimse ne olduğunu anlayamadı ve Elif, sudan kafasını çıkardığında durulmasını istedi.
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Bir anda yarışma Elif'in sakatlanması üzerine durdu ve Elif, başını tutarak yardım istedi.
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Kafasına, havuza atlamanın ardından darbe alan Elif'in o halleri hem yarışma arkadaşlarını hem de televizyonları başında izleyenleri oldukça korkuttu.
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