Acun Ilıcalı açıkladı! Netflix'e rakip olacak platformunun adı bakın ne olacak

Netflix'in uygunsuz içerikler ile gündemde yerini almasının akabinde faaliyete geçen Acun Ilıcalı kurmayı planladığı platform için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil gerekli kuruluşlara başvuruları yapmıştı. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olacak platformuyla ilgili yeni detaylar belli olmaya başladı.