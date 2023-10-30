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Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

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Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

Tv8 ve Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda kaç arabası ve motosikleti olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

Medya patronu Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

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Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

Namlı’nın "Kaç arabanız, motosikletiniz var?" sorusunu yanıtlayan Acun, şöyle konuştu:

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Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

“Çok arabam yok, 3-4 tane. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. 

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Acun Ilıcalı açıkladı duyan inanamadı! Kaç arabası ve motosikleti var?

Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.”

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