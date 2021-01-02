Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez pozunu paylaştı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra bu kez kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkları, hayranlarının kameralarına takılarak ortaya çıktı ve bir süredir devam ediyor. Ilıcalı, sevgilisi olmadan hiçbir yere adım atmıyor. İkili, neredeyse her anlarını beraber geçiriyor.