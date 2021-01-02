Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez pozunu paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile aşkı tam gaz devam ediyor. Acun ılıcalı, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra bu kez kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkları, hayranlarının kameralarına takılarak ortaya çıktı ve bir süredir devam ediyor. Ilıcalı, sevgilisi olmadan hiçbir yere adım atmıyor. İkili, neredeyse her anlarını beraber geçiriyor.
Zaman zaman basın mensuplarının kameralarına beraber takılsalar da Acun Ilıcalı, sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadı hiç ta ki O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programına kadar.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinden paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk kez paylaşım yaptı.
Ayça Çağla Altunkaya'nın da karede yer alması dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa büyük ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.