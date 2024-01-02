Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde yaptığı "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." sözleriyle adından söz ettirmişti.