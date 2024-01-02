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Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

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Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı genç aşkıyla yeni yıl pozunu paylaştı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Acun lıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşıyor.

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Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Aşkını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı sevgilisini de yanından ayırmıyor. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı yayınında da sevgilisi yanında olan Ilıcalı'dan açık pozu geldi.

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Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Acun Ilıcalı'nın genç aşkıyla pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

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Acun genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'yı yanından ayırmıyor! Pozlarına yorum yağdı

Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde yaptığı "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." sözleriyle adından söz ettirmişti.

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