Acun bombaları bir bir patlattı işte Survivor'a katılacak eski yarışmacılar

4 günlüğüne gelecekler: Eski ve yeni yarışmacıların ödül oyunu için yarışacağını belirten Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak."