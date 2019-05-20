Acun bombaları bir bir patlattı işte Survivor'a katılacak eski yarışmacılar
Survivor'ın Pazar akşamı yayınlanan bölümündeki ada konseyinde Hikmet'in sağlık durumu merak edilirken, Acun Ilıcalı yarışmacılara sürpriz bir gelişmeyi açıkladı.
Survivor'da önceki gün Hikmet'in talihsiz sakatlığı herkesi korkuttu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hikmet'in ayağında bir kırık olmadığını söyledi ancak "Hasarın büyüklüğü birkaç gün içinde belli olacak" dedi. Öte yandan Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacıları heyecanlandıran yeni bir haberi duyurdu.
Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini belirtti. Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek olan isimlerden ikisini açıklayarak Ogeday ve Nagihan bombasını patlattı. Eski yarışmacılar, önümüzdkei günlerde, Dominik'e gelerek Türk ve Yunan yarışmacılarla karşılaşacak.
4 günlüğüne gelecekler: Eski ve yeni yarışmacıların ödül oyunu için yarışacağını belirten Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak."
Yunanlardan Melina geliyor: "Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor. Ben Türk yarışmacılardan ikisini söylüyorum. Nagihan ve Ogeday gelecek. Eğlenceli yarışmalar olacak. Kazanan isimler ödüle kavuşacak" dedi. Yunan yarışmacılardan gelecek olan ismin ise Melina olacağı açıklandı.