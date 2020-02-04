Acun açıkladı Survivor 2020 kadrosuna MasterChef Yasin Obuz katıldı

O Ses Türkiye biter bitmez yani 16 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2020 yarışmasının kadrosu herkes tarafından merakla bekleniyor. Survivor'ın başlama tarihi yaklaştıkça ise ünlü yıldızların isimleri açıklanmaya başladı. Son olarak kadroya bomba bir isim dahil oldu.