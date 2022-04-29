Açlık Oyunu efsanesinin devam filmi geliyor
Jennifer Lawrence Açlık Oyunları efsanesinin devam edeceğini, serinin öncesini anlatacak olan tanıtım filminin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu
Lionsgate, 'Açlık Oyunları' (Hunger Games) filminin devamının çekileceğini resmen duyurdu. Serinin öncesini anlatacak olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes' filminden ilk tanıtım yayınlandı. Suzanne Collins'in aynı adlı romanında uyarlanacak filmin vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak duyuruldu.
CinemaCon sunumunda gösterilen tanıtım klibinde, şu anda yapım aşamasında olan film, "2023'te dünya kimin ötücü kuş kimin yılan olduğunu keşfedecek" yazısıyla tanıtıldı.
'The Ballad of Songbirds and Snakes', Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak. Genç Snow'un 10. Açlık Oyunları sırasında 12. bölgeden yoksul bir kız olan Lucy Gray'e akıl hocalığı yapmasını izleyeceğimiz filmde Snow ailesinin dağılışı anlatılacak.
Filmin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Filmin yönetmenliğini, serinin önceki üç filmini de yöneten Francis Lawrence üstlenecek. Kitabın yazarı Suzanne Collins, senaryoyu Michael Arndt ve Michael Lesslie ile birlikte yazdı.