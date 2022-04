Açlık Oyunu efsanesinin devam filmi geliyor

Lionsgate, 'Açlık Oyunları' (Hunger Games) filminin devamının çekileceğini resmen duyurdu. Serinin öncesini anlatacak olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes' filminden ilk tanıtım yayınlandı. Suzanne Collins'in aynı adlı romanında uyarlanacak filmin vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak duyuruldu.