'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...
Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Gupse Özay, açıklamaları ve itiraflarıyla olay oldu.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi'nin öğrenci kulübünde gençlerle bir araya geldi. Özay, hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Özay "Güneş enerjisiyle çalışıyorum, kapalı havaları hiç sevmem. Sabah 7.30'da kalkarım, kuş seslerini duyarım. Pozitif enerjiyle çalışıyorum bu nedenle pandeminin ilk başlarında hiç komedi yapamadım." dedi.
"Kaygılı bir tipim, TV'yi kapatıp ne olacaksa olsun diyemem" diyen Özay "Uzun bir süre ne olacak durumumuz dedim bir şeyler karaladım ama yeltenemedim." ifadelerini kullandı.
Beyaz perde ve ekranlardan bir süre uzak kalmasını Özay "Ne dizi ne de sinema hiçbir şey yapmıyorum. Hem nadastayım hem de analiz yapıyorum." sözleriyle açıkladı.