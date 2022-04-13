BIST 2.490
DOLAR 14,58
EURO 15,84
ALTIN 924,97

'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Gupse Özay, açıklamaları ve itiraflarıyla olay oldu.

'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi'nin öğrenci kulübünde gençlerle bir araya geldi.  Özay, hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 

112
'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

Özay "Güneş enerjisiyle çalışıyorum, kapalı havaları hiç sevmem. Sabah 7.30'da kalkarım, kuş seslerini duyarım. Pozitif enerjiyle çalışıyorum bu nedenle pandeminin ilk başlarında hiç komedi yapamadım." dedi.

212
'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

"Kaygılı bir tipim, TV'yi kapatıp ne olacaksa olsun diyemem" diyen Özay "Uzun bir süre ne olacak durumumuz dedim bir şeyler karaladım ama yeltenemedim." ifadelerini kullandı.

312
'Acıması yok' diyen Gupse Özay itiraf etti: Önyargıları kırmak zordu, Sabah 7.30'da...

Beyaz perde ve ekranlardan bir süre uzak kalmasını Özay "Ne dizi ne de sinema hiçbir şey yapmıyorum. Hem nadastayım hem de analiz yapıyorum." sözleriyle açıkladı.

412