Açılması yasak ama! Turuncu kategorideki Antalya'da ürküten görüntü
Kontrollü normalleşme haritasında turuncu kategorideki Antalya'da ikinci el ürünlerin satıldığı pazarda, Covid-19 tedbirlerinin hiçe sayılması endişe yarattı.
100 bin kişideki vaka oranına göre turuncu renk ile yüksek riskli iller kategorisinde gösterilen Antalya’da, bazı pazarlardaki görüntü endişeye neden oldu.
Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi’nin yanı sıra ara sokaklara kadar uzanan bit pazarı sabahın ilk ışıklarıyla yere kurulmaya başlıyor.
Tekstil, elektronik, tütün ürünleri, kuruyemiş, züccaciye ve hediyelik eşyaların bulunduğu pazar, ucuza ürün almak isteyen vatandaşların akınına uğradı.
Açılması yasak ama...
Korona virüs tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği pazarda, yoğunluk geç saatler kadar devam ediyor. Tehlike oluşturan pazara, Belediye Zabıta ekipleri sık sık denetim yapıyor. Açılması yasak olan pazar, ekiplerin ayrılmasının ardından yeniden kuruluyor.