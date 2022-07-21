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Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"

Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"

Yaptığı şarkılarla, çektiği kliplerle, sosyal medyada verdiği cesur pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki geçen yıl, Warner Music Group ile anlaşma imzalamış, Dua Lipa ve Diplo işbirliği ile ilk teklisi ‘Retrograde’i çıkarmıştı. Tilki bir ilke imza atarak, Billboard dergisine röportaj veren ilk Türk müzisyen oldu. Spotify’ın kadınlara öncelik veren ‘Equal’ programı elçisi olarak konuşan son dönemin parlayan yıldızlarından Aleyna’nın açıklamaları olay oldu.

Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"

Sesiyle, söyledikleriyle, cesur pozlarıyla gündeme sık sık gelen Aleyna Tilki geçen yıl, Warner Music Group ile anlaşma imzalamış, Dua Lipa ve Diplo işbirliği ile ilk teklisi ‘Retrograde’i çıkarmıştı. Tilki şimdilerde müzik alanında saygın dergilerden Billboard'a röportaj veren ilk Türk müzisyen oldu. Spotify’ın kadınlara öncelik veren ‘Equal’ programı elçisi olarak konuşan Aleyna’nın açıklamaları olay oldu. İşte haberin detayları... 

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Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"


Aleyna Tilki geçen yıl, Warner Music Group ile anlaşma imzalamış, Dua Lipa ve Diplo işbirliği ile ilk teklisi ‘Retrograde’i çıkarmıştı. Sonrasında Dillon Francis ile bir araya gelerek ‘Real Love’ adlı şarkısını yayınlamıştı. Bu şarkı Billboard Dance Chart’a giriş yaptı.

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Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"

Aleyna Tilki şimdi de müzik alanında otorite kabul edilen Billboard Dergisi’ne röportaj veren ilk Türk müzisyen oldu. İşte Spotify’ın kadınlara öncelik veren ‘Equal’ programı elçisi olarak konuşan Aleyna’nın açıklamaları...

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Açıklamaları olay oldu! Billboard dergisinde ilk Türk müzisyen " Aleyna Tilki"

Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularım için bir çıkışa ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm.

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