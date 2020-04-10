Açık arttırma oyununa damga vurdular Survivor Sercan'dan Nisa'ya büyük jest!

TV8'de merakla takip edilen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında her geçen gün kıyasıya rekabet devam ediyor. Heyecanın zirve yaptığı yarışmada dün akşam izleyiciyle buluşan yeni bölümde, aşk iddialarının gündeme çıktığı Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı.