Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'a bakın! Son haliyle yıllara meydan okuyor!
2006 yılında ekranlara gelen Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıdığımız Billur Yazgan, aradan geçen 16 yıla rağmen neredeyse hiç değişmedi. Evlendikten sonra setlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Yazgan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
"Acemi Cadı", "Papatyam", "Yabancı Damat", "Şöhret" gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Billur Yazgan'ın yıllar geçse de değişmeyen görünümü herkesi hayran bıraktı. 2012 yılında evlendikten sonra setlere ara vermişti. Çoğunlukla çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih eden Billur Yazgan, reklam filmi ve çocuk filmlerinde rol almaya devam ediyor.
Aradan geçen 17 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla adeta zamana meydan okuyor.