Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan'a bakın! Son haliyle yıllara meydan okuyor!

"Acemi Cadı", "Papatyam", "Yabancı Damat", "Şöhret" gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Billur Yazgan'ın yıllar geçse de değişmeyen görünümü herkesi hayran bıraktı. 2012 yılında evlendikten sonra setlere ara vermişti. Çoğunlukla çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih eden Billur Yazgan, reklam filmi ve çocuk filmlerinde rol almaya devam ediyor.