Abramoviç’in eski eşi İrina panikte! 660 milyon dolar parayla Londra’da saklanıyor

Chelsea kulübünün sahibi olan ve geçen haftalarda İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan yakınlığı dolayısıyla yaptırım kararı aldığı Rus oligark Roman Abramoviç’in eski eşi ve 5 çocuğunun annesi Irina Abramoviç’in de panik içinde olduğu öne sürüldü. Abramoviç'in 2007'de boşandığı eşi Irina Vyacheslavovna Malandina'ya 167 milyon euro nafaka ödemişti. Bu rakam dünya tarihinde ödenen en büyük dördüncü nafaka olarak geçmişti.