Ablası Burcu Güneş'ten 15 bin TL borç istedi! Aldığı yanıtla şaşkına döndü: Bunu hiç beklemiyordum

8'de 3 oranında: "Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz" denilen dilekçede "Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.