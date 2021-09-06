Ablası Burcu Güneş'ten 15 bin TL borç istedi! Aldığı yanıtla şaşkına döndü: Bunu hiç beklemiyordum
46 yaşındaki sanatçı Burcu Güneş'in, Antalya'da babasının evini üzerine geçirdiği iddiasıyla hakkında tapu iptali davası açtığı üvey annesi Nuray Güneş ve kardeşi Eren Can Güneş'in anlattıkları herkesi şaşırttı.
Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı.
Güneş'in avukatının, Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi." denildi.
Mal kaçırdı: Dilekçede "Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı. Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.
8'de 3 oranında: "Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz" denilen dilekçede "Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.