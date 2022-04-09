Abim beni 5 yaşında gördü! 'Buradan sağ çıkabilecek miyim' diyen Taner Ölmez'den Mucize Doktor itirafı geldi

* Bazen babalar, annelerden çok heyecan yapıyor. Bayılanlar bile oluyor... Sen neler yaşadın?

Yok bayılmadım (gülüyor). Aslında beni kan tutar, doktor da bunu biliyordu. O yüzden bebek benim en görebileceğim durumdayken “Bakmak ister misin” dedi. Ayağa kalktım. Sadece “Ay ay ay” diyebilmişim.

* İlk temasta ne hissettin?

Çok acayip bir teni var, ipek gibi. Mükemmel bir kokusu var. İlk gün refakatçi olarak ben kaldım. Gözünü açıp dünyayı karşılama gününe şahit oldum. O uyumadı, ben de uyumadım. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi birbirimize bakıyorduk. Konuşma yok, öyle birbirimize bakıyoruz... Tam bir ‘arthouse’...