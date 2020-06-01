ABD'yi yakan cinayet! George Floyd 8 dakika 48 saniyede can çekişe çekişe öldü
ABD günlerdir protesto ateşiyle yanıyor! ABD sokaklarını yangın yerine çeviren olay ise Derek Chauvin isimli beyaz polisin, 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına alırken boğazına diziyle bastırarak boğarak öldürmesi oldu. 8 dakika 46 saniye süren cinayet nasıl gerçekleşti. İşte adım adım gelen ölüm...
"Nefes alamıyorum" demesine rağmen polis Chauvin'in Floyd'un boğazına dakikalarca bastırdığı görüntüler ve slogana dönüşen söylemi ülke çapında yüz binleri sokağa döktü. ABD'nin neredeyse tüm kentlerini savaş alanına çeviren protestolar baş gösterdi. Floyd'un ölümüyle sonuçlanan olay ise, 20 dolarlık bir banknot yüzünden patlak verdi, sadece 30 dakika sürdü.
Olay nasıl başladı?
Floyd, 25 Mayıs günü Minneapolis'teki Cup Foods isimli marketten bir paket sigara aldı. Dükkanın bir çalışanı, Floyd'un kendisine verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğu gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.
Saatler 20.01'i gösterdiğinde 911'i arayan çalışan, sigaraları geri istediğini ama müşterinin iade etmediğini, aynı zamanda müşterinin 'sarhoş' gibi göründüğünü ve 'kendini kontrol edemediğini' iddia etti. Saat 20.08'de olay yerine iki polis geldi. Floyd bu sırada, köşeye park edilmiş bir arabada iki başka kişiyle birlikte oturuyordu.
İki polis arabaya yaklaştı; memurlardan Thomas Lane silahını çıkarıp Floyd'dan ellerini göstermesini istedi. Savcılık raporunda, polis Lane'in bu sırada neden silah çıkardığı sorusu yanıtsız kaldı.