ABD'yi yakan cinayet! George Floyd 8 dakika 48 saniyede can çekişe çekişe öldü

Saatler 20.01'i gösterdiğinde 911'i arayan çalışan, sigaraları geri istediğini ama müşterinin iade etmediğini, aynı zamanda müşterinin 'sarhoş' gibi göründüğünü ve 'kendini kontrol edemediğini' iddia etti. Saat 20.08'de olay yerine iki polis geldi. Floyd bu sırada, köşeye park edilmiş bir arabada iki başka kişiyle birlikte oturuyordu.