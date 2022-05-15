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ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

Geçici bir süreyle New York'ta yaşamaya başlayan oyuncu Erdem Baş, markette çektiği bir video ile 10 dolara neler aldığını anlattı.

ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

Geçtiğimiz dönemlerde birçok dizide rol olan oyuncu Erdem Baş, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı.

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ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

Erdem Baş kararını sosyal medyadan "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı diyebiliriz" sözleriyle duyurmuştu.

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ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

"Şaka yapmıştım"
Baş'ın bu açıklaması eleştirileri de beraberinde getirdi.Baş'ın bu açıklaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

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ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş'ın 10 dolarlık abur cubur alışverişini paylaştı olanlar oldu

Bunun üzerine ikinci bir paylaşım yapan Baş, ülkeyi terk etmediğini söyleyerek "Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullandı.

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