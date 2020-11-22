Abdullah Avcı ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, BB Erzurumspor'u tek golle geçti
Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Ekuban'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 57 gün (5 maç) sonra 3 puanla tanıştı. Yağış altında oynanan maçta konuk ekip BB Erzurumspor'un da net fırsatları vardı ancak kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncuları etkili bir performans gösterdi. Bu galibiyet ile Trabzonspor, puanını 9 yapıp 15. sıraya yükselirken; BB Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.
Lige kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, mücadeleyi Ekuban'ın 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
57 günlük (5 maç) kazanamama hasretini sonlandıran Trabzonspor, puanını 9'a çıkarırken; galibiyet hasreti 5 maça çıkan konuk BB Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.
Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden bordo-mavililer, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelemeyerek sadece 2 puan toplamıştı.