Abdullah Avcı ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, BB Erzurumspor'u tek golle geçti

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden bordo-mavililer, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelemeyerek sadece 2 puan toplamıştı.