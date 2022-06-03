Abdülkadir Ömür itiraf etti! Kariyerimin en zor gecesiydi, utanç verici bir olaydı
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçta kariyerinin en zorlu gecesini yaşadığını, bordo-mavili forma ile bunun yaşamanın kendisi için utanç verici olduğunu söyledi. Abdülkadir Ömür, "Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir" dedi.
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür içini döktü. Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemde ise performansını yükselterek 7 gol, 4 asiste imza attı.
Kırılma anlarıyla, unutulmaz hatıralarıyla Zafer Yolu’nun ikinci bölümünde Trabzonspor’un yetenekli oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün Galatasaray maçında yaşadığı geceyi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın oyuncusuna verdiği desteğin anlatıldığı İngilizce altyazılı videoda genç oyuncu kendisi için dönüm noktası olan Galatasaray maçını unutamadığını belirtti.
“Benim için utanç verici bir olaydı”
Bordo-mavililerin yetenekli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçı unutamıyor. Söz konu maçta dibi gördüğünü, sonraki süreçte ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının desteği ile performansını yukarıya doğru çıkardığını vurgulayan yetenekli oyuncu Abdülkadir Ömür şöyle konuştu:
“Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi. Taraftar sahaya atlamıştı. ‘Niye oynamıyorsun’ diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti. Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar."