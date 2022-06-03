Abdülkadir Ömür itiraf etti! Kariyerimin en zor gecesiydi, utanç verici bir olaydı

“Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi. Taraftar sahaya atlamıştı. ‘Niye oynamıyorsun’ diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti. Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar."