ABD'nin uzay uçağı X-37B'den yeni kareler gelmeye başladı

Katettiği uzun menzil ve atmosferin dışına çıkma kabiliyetine sahip uzay uçağının altıncı görevini gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, bu uçuşla ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen ve yörüngede deney yapacak "FalconSat-8" isimli küçük bir uydunun da yörüngeye götürüleceği kaydedildi.