ABD'nin skandal Huawei kararı sonrası Donald Trump'tan 'anlaşabiliriz' açıklaması
ABD'nin dış ticaret yasağına Çinli teknoloji devi Huawei'yi eklemesinin ardından Donald Trump, yaşanan olayın ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.
ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde dış ticaret yasağı listesine Çinli Huawei'yi eklemişti. Bu karar sonrası dünya devi Google, Huawei'nin Android lisansının iptal edildiği ve ardından bu kararın belirli bir süre askıya alındığını bildirilmişti. Donald Trump ise Huawei krizinin ardından önceki gün ilk kez konuştu.
Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.
Çok tehlikeli: "Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" şeklinde konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.
Anlaşılabilir: Trump, böylelikle Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılmasının "hala iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.