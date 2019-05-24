ABD'nin skandal Huawei kararı sonrası Donald Trump'tan 'anlaşabiliriz' açıklaması

Çok tehlikeli: "Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" şeklinde konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.