ABD'nin Louisana eyaleti 50 yıl içinde sular altında kalacak!
Araştırmacılar, denizlenlerdekii yükselen su seviyesi nedeniyle ABD’nin Louisana eyaletinde yer alan 9 bin kilometrelik bir alanın 50 yıl içinde sular altında kalabileceğini bildirdi.
ABD’de Tulane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, yılda altı ila dokuz milimetre arasında yükselen deniz seviyelerinin, Lousina eyaletindeki 9 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan 8 bin 500 yıllık bataklıkların tamamanı 50 yıl içinde sular altında bırakabileceği belirtildi.
Söz konusu olayın, New Orleans ve kent çevresindeki bölgeyi haritada yeniden şekillendireceği ve değişikliğin 1,2 milyondan fazla insanın yer değiştirmesine neden olacağı açıklandı.
Araştırmayı yürüten Torbjörn Törnqvist, “Değişimin başladığı zaten bölgede artan bataklık sayısından anlıyoruz. Artık gerçek anlamda geri dönüşü olmayan bir eşiği aştık. Bu yüzden hazırlıklı olamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Çalışmada, belirtilen bölgenin sular altında kalmasıyla, eyalette yer alan Pontchartrain Gölü'nü Meksika Körfezi'ne açıleceği, Bayou Sauvage Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı da dahil olmak üzere Doğu New Orleans'ın bazı bölgelerini batacağı ve Louisiana kıyı şeridininin Teksas sınırına kadar yeniden şekilleneceği kaydedildi.