ABD'nin Louisana eyaleti 50 yıl içinde sular altında kalacak!

ABD’de Tulane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, yılda altı ila dokuz milimetre arasında yükselen deniz seviyelerinin, Lousina eyaletindeki 9 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan 8 bin 500 yıllık bataklıkların tamamanı 50 yıl içinde sular altında bırakabileceği belirtildi.