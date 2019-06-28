ABD'li ünlü aktör Steven Seagal İstanbul'a geldi

'Bu film ile ilgili hiç birşey bilmiyoruz': Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.