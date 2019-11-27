ABD'den yanlışlıkla başka bir hastaya böbrek nakledildi
ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede, böbreğin yanlışlıkla farklı bir hastaya nakledildiği belirlendi.
Yetkililer, böbrek naklinin aslında aynı ada sahip ve benzer yaşlardaki bir hastaya yapılması gerektiğini açıkladı.
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Camden kentindeki Virtua Our Lady of Loures Hastanesi, sonuçta her iki hastaya da böbrek nakli yapıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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Hatanın, naklin yapılmasından bir gün sonra anlaşıldığı vurgulanırken, hastane yaşananları 'eşi görülmemiş olay' diye tanımladı.
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Hastanenin Başhekimi Reginald Blaber, "Bu boyuttaki bir hata nadir görülür. Ancak hastaların benzer isimlere sahip olmasına karşın, ek teyit işlemleri yapılması bu hatayı önleyebilirdi" dedi.
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