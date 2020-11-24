ABD'den tatile geldiler Kapadokya'da ezan sesini duyunca Müslüman oldular
AMERİKA'da yaşayıp tatil için geldikleri Kapadokya'da sabah ezanını duyan anne ile oğlu Müslüman oldu. Ezanı dinledikten sonra Bakara Suresi'ni okuduğunu belirten Ramona Smith, hissettiklerini anlattı. Şehadet getiren anne ile oğlu yeni isimlerini de aldı.
Amerika’nın Louisiana Eyaletinde yaşayan ve burada doktorluk yapan 59 yaşındaki Ramona Smith ilk olarak tatile gittiği Dubai’de ezan sesini duydu. Ezan sesini duymasının ardından Müslümanlığı araştırmaya başlayan Smith, yaklaşık 10 gün önce de Kapadokya’ya oğlu ile birlikte tatile geldi.
Sabah ezanını duydu: Burada kaldığı otelde sabah ezanını duymasının ardından kendisinin artık Müslüman olması gerektiğine inanan 59 yaşındaki Ramona Smith ve oğlu Michael Dunlop, Nevşehir İl Müftlüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediklerini iletti.
Nevşehir İl Müftülüğünden aldıkları olumlu yanıt sonrasında İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya öncülüğünde kelime-i şehadet getiren ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu.
Yeni isimleri: İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.