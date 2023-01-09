ABD'den Suriye'de yeni skandal! PKK üssüne 100 araçlık takviye gitti
ABD dünyanın gözü önünde terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmayı sürdürüyor. Suriye'de varlığını sürdüren PKK/YPG'ye ABD ordusu tarafından son 3 gündür ciddi manada mühimmat akışı gerçekleşti. 100'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviyeler konvoy halinde Irak toprakları üzerinden terör örgütüne ulaştırıldı...
ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya desteği bitmek bilmiyor. Son 3 günde 100'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan sözde üs ve askeri noktalarına gönderildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler, 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.
Zırhlı araç, tanker ve çok sayıda mühimmat
Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.