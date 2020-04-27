ABD'de tır şoförü olan ünlü oyuncu Tolga Karel şimdi de ceset taşıyor

"Türkiye'yi ve geçirdiğim günleri özledim": Tolga Karel, bugün katıldığı Kanal D'de yayımlanan 2, Sayfa programında oldukça samimi sözler sarf etti. Türkiye'yi ve geçirdiği günleri özlediğini söyleyen Karel, "ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Bir böbrek filmi için kendisinden oldukça fahiş bir fiyat talep edildiğini anlattı.