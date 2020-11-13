ABD'de şoför olan Tolga Karel'den kazancına dair olay açıklama
Oyunculuğu bırakıp Amerika'da oyuncu olan Tolga Karel, takipçisine kazancına dair verdiği bir cevapla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Seneler önce Türk televizyonlarda ilgiyle izlenen Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, 2016 yılında oyunculuğu bıraktı. Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmedi. Ünlü oyuncu, Türkiye'yi terk ederek Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.
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Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Karel'in işiyle dalga geçen bir takipçisi ünlü isme "kamyoncu" dedi.
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Tolga Karel ise bu yoruma sessiz kalmadı. "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen takipçisine yanıt veren Karel gündeme bomba gibi düştü.
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Karel verdiği yanıtta "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.
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