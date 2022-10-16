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ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

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ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

ABD bu olayı konuşuyor. Böyle seçim kampanyası görülmedi. New York Kongresi için bağımsız olarak yarışan Mike Itkis, seçim kampanyasına dikkat çekmek için cinsel içerikli film çekti.

ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

Böyle seçim kampanyası bugüne kadar hiç görülmemişti. ABD'de kongreye görmek için bağımsız aday olan eski subay Mike Itkis, seçmenlerden oy istemek için cinsel içerikli film çekti. 

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ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

New York’un 12. kongre bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan Mike Itkis, son derece ilginç seçim kampanyası ile gündem oldu.

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ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

‘Cinsel hakların açıkça tanımlanması ve korunması gerektiği’ni vurgulayan Itkis, videonun amacının seks işçiliğini yasallaştırmaya olan “taahhüdünü” göstermek olduğunu söyledi.

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ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler

Kongre’nin bağımsız adayının 13 dakikalık videosunda ona Nicole Sage eşlik etti. İkilinin seks kaseti porno sitelere de yüklenirken, 100 binden fazla kez izlendi. Videonun iki bölümünün olduğu belirtildi.

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