ABD'de senatör adayı seçim kampanyası için +18 cinsel içerikli film çekti! Olay görüntüler
ABD bu olayı konuşuyor. Böyle seçim kampanyası görülmedi. New York Kongresi için bağımsız olarak yarışan Mike Itkis, seçim kampanyasına dikkat çekmek için cinsel içerikli film çekti.
Böyle seçim kampanyası bugüne kadar hiç görülmemişti. ABD'de kongreye görmek için bağımsız aday olan eski subay Mike Itkis, seçmenlerden oy istemek için cinsel içerikli film çekti.
New York’un 12. kongre bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan Mike Itkis, son derece ilginç seçim kampanyası ile gündem oldu.
‘Cinsel hakların açıkça tanımlanması ve korunması gerektiği’ni vurgulayan Itkis, videonun amacının seks işçiliğini yasallaştırmaya olan “taahhüdünü” göstermek olduğunu söyledi.
Kongre’nin bağımsız adayının 13 dakikalık videosunda ona Nicole Sage eşlik etti. İkilinin seks kaseti porno sitelere de yüklenirken, 100 binden fazla kez izlendi. Videonun iki bölümünün olduğu belirtildi.