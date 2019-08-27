ABD'de şampiyon olan Survivor Turabi hedef büyüttü bu sefer büyük ödül 6 milyon TL
Survivor'da iki defa şampiyonluğu göğüslemesinin ardından ABD'de yayınlanan 'The Challenge War Of The Worlds' yarışmasını da birincilikle bitiren Turabi Çamkıran, aynı yarışmaya bu sefer 6 milyon TL ödül için katılacak.
Survivor ile hayatı değişen Turabi Çamkıran, artık dünyada tanınan bir isim. Ancak bu ona yetmiyor. Zorlu The Challenge yarışmasında birinci gelerek 700 bin dolar ödülü cebine koyan Turabi, hedef büyüterek 6 milyon TL için aynı yarışmaya katılıyor.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında Amerika’da yayınlanan ‘The Challenge’da 5 milyon TL ödülün sahibi olan Turabi, aynı yarışmanın 28 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonuna katılacağını açıkladı.
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Son derece şanslıyım: Yarışma öncesi antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles’ta yapan Turabi “Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım” dedi.
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Turabi 2014 ve 2015’te 2 kez katıldığı Survivor yarışmalarından toplam 2 milyon TL ve bir ev kazanmıştı.
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