ABD'de şampiyon olan Survivor Turabi hedef büyüttü bu sefer büyük ödül 6 milyon TL

Survivor ile hayatı değişen Turabi Çamkıran, artık dünyada tanınan bir isim. Ancak bu ona yetmiyor. Zorlu The Challenge yarışmasında birinci gelerek 700 bin dolar ödülü cebine koyan Turabi, hedef büyüterek 6 milyon TL için aynı yarışmaya katılıyor.