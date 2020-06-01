ABD'de olaylar büyüyor! Washington'da sokağa çıkma yasağı başka bir ülke de ayağa kalktı
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından patlak veren gösteriler 6. gününde de devam etti. Polis arasında gergin anlar yaşandı. Olaylar İngiltere'ye de sıçradı.
ABD'nin birçok şehrinde siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet olayları patlak verdi. Çok sayıda eyalette güvenliğin yeniden sağlanabilmesi için Ulusal Muhafızlar görevlendirilirken, birçok şehirde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü iddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yakınındaki Floyd protestoları sırasında sığınağa götürüldüğü ve bir müddet orada tutulduğu iddia edildi. Donald Trump ise tek cümlelik "fake news" yani "yalan haber" yazan bir tweet attı.
Çatışmalarda çok sayıda polis hayatını kaybetti!
Göstericiler Washington DC, Minneapolis, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, ve diğer pek çok şehirde yine sokağa döküldü.Çatışmalarda birden çok polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polisle göstericiler arasında çatışma
Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi. İlerleyen saatlerde polisle göstericiler arasındaki ufak çaplı çatışmalar devam etti.