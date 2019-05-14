ABD'de kundaklanan camide büyük hasar! Türkiye'den sert tepki

aşanan bu olaydan New Haven başta olmak üzere ABD’deki Türk toplumunun derin üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, ''Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmayışı en büyük tesellimizdir. Yerel dini otoriteler ve ülke genelindeki Müslüman kurumlar başta olmak üzere pek çok yerden geçmiş olsun mesajları alınmıştır.'' denildi.





