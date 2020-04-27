ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
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Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.
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Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı.
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Salgının merkezi New York
ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken; onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
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